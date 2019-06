Solider Pagan-Release mit angedeuteten Verschleißerscheinungen

Konservativ oder nicht - irgendwie hat man das Gefühl, dass sich die Herrschaften von ÆRA zu weiten Teilen durch bekannte Versatzstücke des Pagan Black Metals wurschteln und dabei den Eigenanteil vergleichsweise gering halten. Im Grunde genommen können sich die Skandinavier, die auch noch amerikanischen Support erhalten, das auch leisten, da ihre Performance ähnlich wie auf der ersten EP absolut solide, manchmal sogar fantastisch ist. Doch das Problem bleibt bestehen: Was hat von alldem auch nach ein paar Durchgängen noch Bestand?

Sicherlich muss die Band dafür gelobt werden, sich wirklich nur an die Basics gehalten und ihr Material nicht mit bombastischen Arrangements erstickt zu haben. "The Craving Within" ist puristisch und rau, frostig und aggressiv, aber in manchen Passagen eben auch irgendwann austauschbar und unspektakulär, weil weder die kurzen melodischen Fragmente, noch die vielen Old-School-Tributes den Funken so radikal überspringen lassen, dass man ÆRA irgendwann mit größtmöglicher Begeisterung entgegentreten möchte. Die Einflüsse von EMPEROR und den älteren BORKNAGAR-Releases sind spürbar, und in diesen Momenten ist man auch völlig auf einer Wellenlänge mit dieser Truppe, doch es ist leider so, dass sich "The Craving Within" im Laufe der Zeit ein wenig verschleißt und die erste Freude ab einem bestimmten Punkt einer Ernüchterung weicht, die auf den bescheidenen Eigenanteil im Songwriting zurückzuführen ist.

Freunde besagter Bands dürfen in der Endabrechnung sicherlich noch den einen oder anderen Punkt ergänzen, sollte ihnen egal sein, dass bei ÆRA keine großen kreativen Sprünge vollbracht werden. Das Album ist wirklich unstrittig gut, aber es hat nicht die Substanz, langfristig den Weg zurück auf den Plattenteller zu finden.

Anspieltipps: Frost Within, Join Me Tomorrow