1914 mit neuem Video

Der Re-Release des Albums "The Blind Leading The Blind" auf Napalm Records wirft einen weiteren Schatten voraus in Form des Videos zu dem Lied 'Arrival. The Meuse Argonne' der Ukrainer: Youtube.

Zum Hintergrund des Liedes sagt die Band: "Die Meuse-Argonne-Offensive war eine der blutigsten Schlachten in der Militärgeschichte der USA, bei der 26000 Soldaten fielen und 95000 verwundet wurden. Die Operation fand am 26. September 1918 in Nordfrankreich statt mit dem Ziel, die Deutschen aus dem Land zu drängen. Die Kämpfe dauerten 46 Tage und schufen zahlreiche Geschichten über Heldentum und Opfer. "Die Amerikaner sind hier," schrieb ein deutscher Offizer, "Wir können sie töten, aber wir können sie nicht aufhalten."

Das Album wird am 31. Mai erscheinen.