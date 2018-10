20 Jahre SCHANDMAUL

Mit einem großen Konzert in der Lanxess-Arena in Köln will die Band ihr Jubiläum begehen. Dazu haben sie sich FIDDLER'S GREEN als Vorgruppe und Freunde von verschiedenen Bands wie SALTATIO MORTIS, VERSENGOLD, SUBWAY TO SALLY, RUSSKAJA, GANAIM, LETZTE INSTANZ und Tommy Krappweis eingeladen. Das Ganze wird am 16. November 2018 stattfinden. Tickets gibt es bei Powerticket.



