BLACK LOTUS hat

BLACK LOTUS stammt aus Barcelona und hat mit diesem Album ihr Debüt vorgelegt, das folgende Lieder enthält:

01. Kings

02. The Sandstorm

03. The Pyre - intro.

04. Protective Fire

05. Taurobolium

06. Sons of Saturn

07. The Swamp

08. Return to Erebus - closing.

Das Album ist auf dem finnischen Label Inverse Records erschienen und kann im Labelshop bestellt werden. Es gibt zwar kein Musikvideo, aber einen Film über die Studioaufnahmen: Youtube.