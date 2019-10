70000 Tons Of Metal: Epica, Candlemass und weitere Bands bestätigt

Im kommenden Jahr startet die 10. Auflage der Metal-Cruise 70000 Tons Of Metal. Los geht es am 07.01.2020 von Ft. Lauderdale in Florida nach Cozumel in Mexiko. Am 11.01.2020 legt das Schiff wieder im Hafen an.



Nachdem es lange ruhig um die Veranstaltung war, können nun die Gold- und Silber-Survivor eine Kabine buchen. Wer noch nicht mit an Bord war, muss sich noch gedulden.



Von den geplanten 60 Bands wurden bis jetzt bestätigt:

CANDLEMASS

EINHERJER

EMPEROR

EPICA

HAGGARD

LEAVES EYES

MOONSORROW

ORIGIN

VENOM



Alle weiteren Informationen rund um die Cruise gibt es auf der Homepage.

