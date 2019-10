DESPISED ICON: Infos zum Artwork des neuen Albums

Die kanadische Deathcore-Band DESPISED ICON wird am 15.11.2019 via Nuclear Blast das neue Album "Purgatory" veröffentlichen. In einem Albumtrailer erklärt Sänger Alex Erian, wie die Band den richtigen Künstler gefunden hat.



Die Tracklist des Albums liest sich so:

01. Dernier Souffle

02. Purgatory

03. Light Speed

04. Slow Burning

05. Snake In The Grass

06. Vies D'Anges

07. Moving On

08. Unbreakable

09. Apex Predator

10. Legacy

11. Dead Weight

