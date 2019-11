ABBATH - Südamerika-Tour abgebrochen

Ex-IMMORTAL-Frontmann Olve Eikemo und seine unter dessen Pseudonym ABBATH firmierende Soloband haben einen Konzertabend in Buenos Aires in Argentinien während des zweiten Songs abgebrochen und im Anschluss die restliche Tour abgesagt. Nach Augenzeugenberichten habe der Gig bereits verspätet begonnen und nach den Vorgruppen sei die ABBATH-Band dann ohne Gitarrist Ole André Farstad - also nur mit Abbath selbst, Bassistin Mia und Drummer Ukri - auf der Bühne erschienen. Bereits beim Opener hatte die Band Schwierigkeiten, brach das Stück ab, um neu anzufangen, und beim zweiten Stück - 'Tyrants' - schnallte Abbath die Gitarre ab, warf diese ins Publikum und ließ sich dann zum Bad in der Menge ins Publikum sinken, wo er noch für Photos und Autogramme zur Verfügung stand und von den teils betroffen reagierenden, teils amüsierten und teils verärgerten Fans sowohl Zuspruch als auch Hohn erfuhr. Dann war Schicht im Schacht. Die Vermutung, dass massive Alkoholisierung der Grund des Vorfalls sein dürfte, scheinen anhand privater YouTube-Videos zu dem Ereignis leider durchaus realistisch zu sein. Jedenfalls hat die Band im Anschluss die komplette Südamerika-Tour gestrichen und sich wie folgt bei Fans und Tourveranstaltern entschuldigt:

"Mit schwerem Herzen müssen wir die Absage der restlichen "Abbath South American Outstrider"-Tour bekannt geben. Aus behandlungsbedürftigen gesundheitlichen Gründen sind wir nicht in der Lage, die letzten Shows in Argentinien und Brasilien zu spielen. Wir entschuldigen uns von ganzem Herzen bei allen Fans, die kommen und uns sehen wollten, sowie bei den lokalen Promotern und bei Matrix Entertainment, die unermüdlich daran gearbeitet haben, diese Tour wahr werden zu lassen. Wir hoffen, dass wir euch hierfür eines Tages entschädigen können. Es tut uns sehr leid. - Abbath"

Wir wünschen Abbath auf diesem Wege alles Gute auf dem Weg zur Genesung.

