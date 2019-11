THRUST - Pure Steel Records kündigt neues Album an

Ohne viele Worte kündigt das erzgebirgische Label Pure Steel Records an, dass anno 2020 ein neues Album der US-Power-Metaller THRUST in die Läden kommen wird und veröffentlicht dazu nebenstehenden Teaser. Die ursprünglich aus Chicago stammende und nun in Kalifornien aktive Band hat 2018 mit "Harvest Of Souls" ihr erstes Album für Pure Steel veröffentlicht. Das kommende Studioalbum wird das insgesamt fünfte Studioalbum der Band sein.

