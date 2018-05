ABBATH auf Festivals und mit Clubshows!

Der Panda-Papa kommt neben diversen Auftritten auf Festivals auch zwischendurch auf ein paar Clubshows. Hier kann man dabeisein:

05 Sep 18 Leiden (NL) Gebr. Nobel

06 Sep 18 Essen (DE) Turock

07 Sep 18 Mannheim (DE) MC Connexion

Dazu kommen diese Festivalaufritte:

12 May 18 Wien (AT) Vienna Metal Meeting

13 May 18 London (UK) Incineration Festival

19 May 18 Kuurne (BE) Throne Fest

14 Jun 18 Ferropolis (DE) With Full Force Festival

21 Jun 18 Halden (NO) Tons of Rock Festival

22 Jun 18 Nummijarvi (FI) Nummirock

22 Jul 18 Colony (IT) Colony Open Air

10 Aug 18 Villena (ES) Leyendas Del Rock

19 Aug 18 Saint-Nolff (FR) Motocultor Festival

25 Aug 18 Crispendorf (DE) Wolfzeit Festival

08 Sep 18 Zürich (CH) Meh Suff Fest

Wer auf klassischen, frostklirrenden Black Metal eines der Urgesteine des Szene steht,