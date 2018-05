DORO mit Doppel-Album!

Deutschlands Heavy-Metal-Ikone DORO veröffentlicht in 100 Tagen, also am 17.08.2018, das Album "Forever Warriors, Forever United". Dabei handelt es sich um ein Doppelalbum mit 25 neuen Songs.

Die erste Single 'All For Metal' wird am 08.06.2018 auf die Öffentlichkeit losgelassen und wurde mit einem guten Dutzend an Metal-Größen als Gastmusiker aufgenommen. Wer dabei sein wird, wurde noch nicht verraten, Nuclear Blast verspricht aber, dass 'All For Metal' das Format hat, ein neues 'All We Are' zu werden.

Ein weiterer Gastmusiker wird in dem Song 'If I Can't Have You...' zu hören sein. Hier singt DORO ein Duett mit AMON AMARTH-Fronter Johann Hegg.

