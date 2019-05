ABBATH mit neuem Video

Das Lied heißt 'Calm In Ire (Of Hurricane)': Youtube.

Das Lied wird auf dem neuen Album "Outstrider" stehen, dass am 5. Juli erscheinen wird und auf dem folgende Lieder zu finden sein werden:

1. Calm in Ire (Of Hurricane) (04:32)

2. Bridge of Spasms (03:49)

3. The Artifex (04:09)

4. Harvest Pyre (04:12)

5. Land of Khem (04:08)

6. Outstrider (05:39)

7. Scythewinder (04:17)

8. Hecate (04:25)

9. Pace till Death (BATHORY cover) (03:41)