HELMET kommt auf besondere Tour

HELMET ist 30 Jahre alt! Was liegt da näher, als 30 Konzerte in Europa zu spielen, bei denen jeweils 30 Lieder gespielt werden? Page Hamilton kommentiert: "Der Tag, an dem Henry zu Peter und mir zum Vorspielen antrat, markiert für mich den Beginn von HELMET. Das geschah im Jahr 1989 und zwar im Mai – wenn ich mich recht entsinne. Mit meinen neuen Mitstreitern Kyle, Dan und Dave in der Band macht mir die Musik sogar noch mehr als jemals zuvor Spaß. Um die 30 Jahre auf Tour und im Studio zu feiern, haben wir uns daher entschlossen, jede Nacht 30 Songs in 30 europäischen Städten zu spielen – und später noch einmal 30 Konzerte in den USA zu geben. Hoffentlich sehen wir uns bei einer dieser besonderen Shows!"

Hier geht es ab:

05 SEP 2019 Berlin (DE) SO36

12 SEP 2019 Hamburg (DE) Gruenspan

13 SEP 2019 Düsseldorf (DE) Haus der Jugend

14 SEP 2019 Coesfeld (DE) Fabrik

20 SEP 2019 Frankfurt (DE) Zoom

21 SEP 2019 München (DE) Strom

25 SEP 2019 Heidelberg (DE) Halle 02

26 SEP 2019 Schweinfurt (DE) Stattbahnhof