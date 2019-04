ACCEPT - der Osterhase bringt

Manchmal kommt der Osterhase schon am Karfreitag und wenn er das tut, dann hat er Eier aus den Siebzigern dabei. So muss es geschehen sein, und der erste Gedanke: "Roh, alt und würzig!", er liegt auf er Hand. Ja, die erstmals unbaltische Neuauflage von ACCEPT kredenzt uns zum heutigen stillen Feiertage und zur morgen in Wuppertal startenden Orchester-Tour "Symphonic Terror" die neue Single "Life's A Bitch". Hätte jemand behauptet, der erste Song der aktuellen AC/DC-Session wäre durch ein Leck in der Studiowand nach draußen gesickert, man hätte es ihm wohl geglaubt. Da die Siebziger aber vorbei sind und der leider bereits 1997 verstorbene Alexander Young bedauerlicher Weise kein neues 'I'm A Rebel' für ACCEPT mehr schreiben kann, ist die Rückanknüpfung von Hoffmann & Co. an ganz alte Zeiten doch recht gewöhnungsbedürftig, speziell nach den vier teutonischen Dampframmen der letzten Jahre. Und zum bevorstehenden Symphoniespektakel passt der archaische Down-Under-Rocker auch nicht so ganz. Nun, man wird sich schon was dabei gedacht haben. Die Single gibt's ab sofort als Download und als limitierten farbigen Siebenzöller. "Rohe Ostern!", sagt die Band dazu.

Tags: accept lifes a bitch