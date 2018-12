ACCEPT: In den USA in den Charts

Das aktuelle Live-Werk "Symphonic Terror - Live At Wacken 2017" ist in den USA auf Platz 16 der "Billboard Classical Charts" eingestiegen. Dazu sagt Gitarrist Wolf Hoffmann: "Unser Auftritt vor 80.000 verrückten Metal-Fans beim Wacken 2017 war das Highlight meiner Karriere. Ich möchte mich hiermit bei meinen Mitmusikern, ohne die dieses Abenteuer nicht möglich gewesen wäre, bei Nuclear Blast, dem Metal-Label #1, das immer erstklassige Produkte für uns herausbringt, und selbstverständlich UNSEREN FANS bedanken! Danke für all eure Unterstützung und Anerkennung! Wir freuen uns schon jetzt, dass wir den "Symphonic Terror" 2019 in ausgewählte Hallen in aller Welt (u.a. Russland, Bulgarien, Tschechien, Ukraine, Japan...) bringen können. Man sieht sich!"

Das Ganze kann man natürlich auch live erleben:

20.04. D Wuppertal - Stadthalle

21.04. D Leipzig - Haus Auensee

22.04. D Hamburg - Mehr! Theater

23.04. D Fürth - Stadthalle

25.04. UA Kiew - Palace Ukraine

27.04. RUS St. Petersburg - DK Lensoveta

28.04. RUS Moskau - Crocus City Hall

15.05. CZ Prag - Kongresové centrum

18.05. BG Plovdiv - Ancient Theatre

25.05. D Saarbrücken - Congresshalle

27.05. D München - Circus Krone