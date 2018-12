THE CARDS kommt mit SAXON-Gitarrist

Das Debüt der Band bestehend aus Paul Quinn (SAXON) an der Gitarre, Sänger und Bassits Harrison Young (ex-DORO, ex-U.D.O.) und dem Holländer Koen Herfst (ex-DEW SCENTE, ex-I CHAOS) am Schlagzeug ist für den 18. Januar angekündigt und wird folgende Lieder enthalten:

No Soul

Bandit On The Run

Rock & Roll Rocketship

The Process

Pitfalls

Ride The Freight Train

Sweet Lowdown Dirty Love

If I Had You

Agent Orange

Long Way To Go

For You

Hier ist ein kurzer Trailer zu dem Album: Youtube.

Einen besseren Eindruck des von Dan Swanö abgemischten Albums bekommt man bei dem in Arkhangelsk, Russland, aufgenommenen Clip: Youtube.