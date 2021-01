ACCEPT: Single angekündigt, Album verschoben

Zuerst einmal die schleche Nachricht: "Too Mean To Die" ist auf den 29. Januar verschoben worden, weil das Presswerk wegen des Lockdowns leider in Verzug geraten ist. Statt des Albums wird es am 15. Januar, und das ist die gute Nachricht, immerhin eine neue Single geben, nämlich 'Zombie-Apocalypse':

Was machen wir bis dahin? Ach, hören wir nochmal den 'Undertaker':