WHITESNAKE ist auf den Blues gekommen

Der abschließende Teil der WHITESNAKE-Zusammenstellungen ist "Blues" und komplettiert damit die Serie "Red, White and Blues" von Coverdales Truppe. Der Rundling wird am 19. Februar als CD und Doppel-Vinyl erscheinen und wird remasterte Versionen der Lieder anthalten, die sich quer durch die Karriere des lockigen Barden ziehen:

Steal Your Heart Away

Good To Be Bad

Give Me All Your Love

Take Me Back Again

Slow An’ Easy

Too Many Tears

Lay Down Your Love

The River Song

Whipping Boy Blues

If You Want Me

A Fool In Love

Woman Trouble Blues

Looking For Love

Crying In The Rain

Wie jetzt, kein 'Walking In The Shadow Of The Blues'? Da ist doch etwas verkehrt geklaufen, oder?

Ein erstes Video gibt es auch bereits zu dem Lied 'Steal Your Heart Away':