ACID REIGN - Die Yorkshire-Thrasher mit Video zum kommenden Album

Die ursprünglich aus dem englischen Yorkshire stammenden Thrasher ACID REIGN mit ihrer markanten Punk-Schlagseite sind zwar schon seit einigen Jahren wieder zurück im Geschäft, doch nun steht nach einigen Demos und Singles endlich das dritte Studioalbum nach "The Fear" (1989) und "Obnoxious" (1990) an, das den Titel "The Age Of Entitlement" tragen und am 27.09.2019 auf Dissonance Productions erscheinen wird.



Die erste Single 'The New Low' ist auf YouTube bereits als Videoclip verfügbar:

