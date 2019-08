MERCYFUL FATE - Timi Hansen aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei

Wie King Diamonds Ehefrau Livia Zita-Bendix über Facebook mitgeteilt hat, um zahlreiche Nachfragen von Fans zu beantworten, ist Original-Bassist Timi Hansen bei der anstehenden MERCYFUL FATE-Reunion leider nicht an Bord, weil er sich schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen stellen muss. Livia zitiert Timi Hansen wie folgt:



"Es gibt viele Nachfragen, warum ich 2020 nicht als Teil der MERCYFUL FATE-Reunion erscheinen werde. Die ehrlich Erklärung dafür ist einfach, dass ich derzeit einen Kampf gegen den Krebs auszutragen habe. Aber glaubt mir, ich werde kämpfen so gut ich kann, um bereit zu sein. Es ist mein großer Traum, wieder auf der Bühne zu sein und die alten MERCYFUL FATE-Nummern für euch, unsere sehr loyalen Fans, spielen zu können. Sollte das nicht möglich sein, so bitte ich euch, dass ihr euch gut um Joey Vera kümmert. Ich bin mit King absolut einer Meinung, dass er ein perfekter Stellvertreter ist, also passt gut auf ihn auf!"



Wir von POWERMETAL.de wünschen Timi Hansen alles erdenklich Gute für eine hoffentlich baldige und vollständige Genesung.





Quelle: Livia Zita-Bendix via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: mercyful fate timi hansen king diamond