AC/DC – Video zu 'Shot In The Dark' veröffentlicht!

Zu ihrer ersten Single 'Shot In The Dark' vom kommenden AC/DC Album "Power Up", welches am 13 November erscheint, wurde heute das Video veröffentlicht.







Die Tracklist von "Power Up" liest sich wie folgt:



01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red



Eingespielt wurde das Album in folgender Besetzung: Angus Young (Lead Gitarre), Brian Johnson (Lead Gesang), Cliff Williams (Bass), Phil Rudd (Schlagzeug) und Stevie Young (Rhythmus Gitarre)



"Power Up" wird in einer ganzen Reihe von Konfigurationen erhältlich sein, Die limitierte Edition, die als "one-of-a-kind Deluxe POWER UP Box" angekündigt wird, ist das ultimative Fan-Packet. Drückt man den Knopf an der Seite, erstrahlt das AC/DC-Logo in Neonlicht, während die Anfangs-Akkorde von 'Shot In The Dark' aus den eingebauten Lautsprechern erklingen. In der Box findet sich die das gesamte CD-Package in einem Softpack mit einem 20-seitigen Booklet, das exklusive Fotos enthält. Dazu ein USB-Ladekabel, um die Box stets „powered up“ zu halten. Die Vinyl-LP ist auf 180 Gramm Vinyl gepresst, umhüllt von einem Gatefold-Cover. Limitierte Ausgaben der LP werden bei ausgewählten Händlern und im Online-Store der Band erhältlich sein. "Power Up" wird überdies auf allen digitalen Plattformen verfügbar sein.

