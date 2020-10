SAINTED SINNERS: Neues Album kommt im Dezember

Das neue SAINTED SINNERS Album "Unlocked & Reloaded" wird am 4. Dezember diesen Jahres über El Puerto Records erscheinen.



Für das insgesamt dritte Album hat Bandleader und Gitarrist Frank Pané das Line-up fast komplett runderneuert. Neben dem langjährigen Schlagzeuger Berci Hirlemann sind neu mit dabei: Ernesto Ghezzi (Keyboards bei Eros Ramazotti und Gotthard), Rico Bowen (Bass bei Paul McCartney und Madonna) und der TYGERS OF PAN TANG Sänger Icaopo "Jack" Meille.



Die Trackliste liest sich wie folgt:



1.Same Ol’ Song

2.Standing On Top

3.Early Light Of Day

4.40 Years

5.The Hammer Of The Gods

6.Free To Be

7.I Can’t Wait

8.Stone Cold Cober

9.Call It Love

10.Wall Of Sound

11.Farewell To Kings



Das Coverartwork stammt von Manfred Smietana.

Quelle: El Puerto Records Redakteur: Tommy Schmelz Tags: sainted sinners unlocked reloaded