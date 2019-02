AENIMUS: Neuer Trailer veröffentlicht

Das neue Album "Dreamcatcher" der Kalifornischen Progressive Extreme Metaller AENIMUS erscheint am 22. Februar via Nuclear Blast.



In einem brandneuen Videotrailer erklären Sean Swafford, Cody Pulliam und Jordan Rush die Geschichte hinter dem Albumartwork. Für das Cover hat die Band sich mit dem Künstler José Parodi zusammengeschlossen, der zahlreiche Hommagen an Bücher und Filme in seinem Kunstwerk verarbeitet hat.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: aenimus dreamcatcher