AENIMUS zeigt Video

Das zweite Album der Band aus Kalifornien steht in den Startlöchern. Am 22. Februar 2019 wird "Dreamcatcher" über Nuclear Blast erscheinen. Mit 'Before The Eons' gibt es eine Hörprobe: Youtube.

Musikalisch top, gesanglich flop, würde ich sagen. Fronter Alex Green kommentiert: "Wir freuen uns, anzukündigen, dass unser neues Album "Dreamcatcher" am 22. Februar 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht wird. Ihr könnt es jetzt schon im Nuclear Blast Webstore vorbestellen. Um die Veröffentlichung zu feiern, präsentieren wir euch unser neues Musik Video zu 'Before The Eons'."

Das Album ist ein Kozeptalbum mit Horror-Story u d kann bereits auf CD oder schwarzem Vinyl im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.