[SOON] feiert 15-jähriges Jubiläum

Die Hamburger Dark-Metaller [SOON] feiern dieses Jahr ihr 15-jähriges

Jubiläum! Unter dem Motto "The Show Must Go On" wird am 28.12.2018 im

Marias Ballroom (Lassallestr. 11, 21073 Hamburg) ein besonderes Set quer

durch ihre fünf Alben geboten, zwei Supportbands werden den Abend

aufheizen. Einlass ist 19:30, Beginn ist 20:30, Karten gibt es online

für 13,60€

(https://www.tixforgigs.com/site/Pages/Shop/ShowEvent.aspx?ID=26369), im

Vvk an der Location für 12€ und an der Ak für 14€. Weitere Infos unter

https://www.facebook.com/soonfans/ und http://www.mariasballroom.de/!

