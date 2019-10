AENIMUS zum Mittrommeln

Die Metaller aus der kalifornischen Bay Area zeigen uns, wie man zu 'Between Iron And Silver' das Schlagzeug malträtiert: Youtube.

Das Lied stammt vom zweiten Album "Dreamcatcher" und Cody Pulliam sagt dazu: "Endlich können wir euch mein Playthrough von 'Between Iron And Silver', eines unserer "Dreamcatcher"-Favoriten, vorstellen! Dieser Song war eine echte Herausforderung für mich, da ich genau wissen wusste, wann ich als Schlagzeuger schnell sein und in den Vordergrund treten und wann ich mich zurücklehnen und den anderen Instrumenten den Vorrang lassen musste. Ein großes Dankeschön an Chris P. Billz und Jeremy Klein von den Abyssal Lair Studios, die mir enorm bei der Realisierung dieses Videos geholfen haben. Viel Spaß beim Anschauen!"