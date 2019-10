Das neue Werk der Italiener wird im Januar 2020 unter dem Namen "Viridian" erscheinen und diese Songs enthalten:

1. Mission Impossible

2. I Am The Fire

3. Start Another Round

4. My Demons Can't Sleep

5. Viridian

6. Let It Beat

7. Scent of Dye

8. The Cult Of Mystery

9. Nanook

10. Gaia

11. Catch The Dream