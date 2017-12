AETERNUS - Ein Jubiläumswerk zum 25. Wiegenfest

Das aktuellste Album der Norweger AETERNUS hieß "…And The Seventh His Soul Detesteth" und hat nun auch schon fünf Jahre auf dem Buckel. Doch nun ist es an der Zeit, dass die Band um Frontmann Ares ihren Fans wieder heimleuchtet. Daher kündigt Dark Essence Records bereits für Januar 2018 den Beginn der Aufnahmen zum achten Studioalbum an, das gleichzeitig ein Vierteljahrhundert AETERNUS markiert.

Wie schon der Vorgänger, wird das Album in Bergen in den Conclave & Earshot Studios entstehen und von Herbrand Larsen produziert, der die Band auch schon bei deren Alben "Shadow Of Old" und "Ascension Of Terror" begleitete. Erscheinen wird das Werk auf Dark Essence Records irgendwann anno 2018.

Neben Sänger und Gitarrist Ares besteht die Band aktuell aus GRAVDALs Phobos am Schlagzeug und KRAKOWs Eld am Bass. Die Band kommentiert das kommende Werk wie folgt: "Wir arbeiten nun seit vier Jahren an neuem Material und es fühlt sich gut an, dass wir nun soweit sind, das beste davon nun in dem Jahr aufnehmen und veröffentlichen können, das unser 25. Jubiläum markiert. Erwartet nur das Beste! Und schneller als ihr denkt, werden wir die Songs auch live auf die Bühnen bringen!"