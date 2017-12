HEIDEVOLK: Neues Album + neues Video!

Die Arnhemer Folkbarden HEIDEVOLK eröffnen am 12. Januar 2018 das Feuer des Widerstands. So lautet nämlich der Titel des sechsten Albums "Vuur Van Verzet" ins Deutsche übersetzt. Der Langspieler der rundum erneuerten Band (seit dem letzten Album "Velua" sind Gitarrist Kevin Storm (CARDAMON) und Sänger Jacco de Wijs (ex-CONORACH) neu mit dabei) wird erneut bei Napalm Records erscheinen und bietet erstmals zwischen vielen niederländischen Songtiteln auch zwei Songs mit englischem Namen. Ob tatsächlich auch in englischer Sprache gesungen wird, kann ich noch nicht sagen. Das erste Video zu 'Ontwaakt' erfreut nämlich wie gewohnt niederländisch die erwartungsfrohen Ohren:

Quelle: Facebookseite der Band Redakteur: Marius Luehring Tags: heidevolk vuur van verzet velua