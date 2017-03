AEVERIUM mit neuem Album

Am 24.03.2017 erscheint unter dem Titel "Time" das zweite Album der Modern-Metal-Band AEVERIUM. Die Durchstarter präsentieren ihr neues Werk gemeinsam auf einer Tour mit LORD OF THE LOST sowie auf drei Sommerfestivals:

30.3. München, Backstage

31.3. Erfurt, Gewerkschaftshaus

01.4. Kiel, Pumpe

02.4. Berlin – Out of Line Weekender

06.4. Frankfurt, Batschkapp

07.4. Oberhausen, Turbinenhalle

08.4. Hannover, Pavillon

20.4. Nürnberg, Hirsch

21.4. Leipzig, Täubchenthal

22.4. Berlin, Astra

27.4. Wien, Szene

28.4. Stuttgart, Wizemann

29.4. Kaldenkirchen, Spring Jam

04.5. Osnabrück, Rosenhof

05.5. Köln, Essigfabrik

06.5. Hamburg, Große Freiheit

Festivals

09.6. Starnberg, Food Rock Festival

30.6. Münster, Das Schloss rockt

01.7. Mühlheim, Castle Rock

