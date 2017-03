TEDESCHI TRUCKS BAND: Neues Livealbum / Konzertfilm

Die TEDESCHI TRUCKS BAND bringt am 17. März ihr neues Livealbum "Live From The Fox Oakland" als Doppel-CD und Triple-LP heraus. Mitgeschnitten wurden Liveauftritte auf der Tour zur aktuellen Studioscheibe "Let Me Get By". Die CDs sind auch mit einer zusätzlichen DVD erhältlich, die einen Konzertfilm, ein Interview mit Susan Tedeschi und Derek Trucks sowie weitere Beiträge beinhaltet.



Tracklist:

1. Don't Know What It Means

2. Keep On Growing

3. Bird On The Wire

4. Within You, Without You

5. Just As Strange

6. Crying Over You

7. These Walls (featuring Alam Khan)

8. Anyhow

9. Right On Time

10. Leavin' Trunk

11. Don't Drift Away

12. I Want More ('Soul Sacrifice' Outro)

13. I Pity The Fool

14. Ali

15. Let Me Get By

