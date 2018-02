AFFASIA: Video zu 'Dissolute' online

Das Stück 'Dissolute' stammt von der kommenden EP "Adrift In Remorse": Youtube.

Hier ist die Trackliste der EP

1. Another Host

2. Dissolute

3. Brittle Sentiment

4. As You Never Were

Das gute Stück kann bereits bei Transcending Records vorbestellt werden und wird am 23. Februar offiziell veröffentlicht werden.