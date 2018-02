KNORKATOR und WARRANT rocken für Tierrechte!

Am kommenden Samstag, den 17.02.2018 veranstaltet ROCK FOR ANIMAL RIGHTS, eine feste Größe der Veranstalterlandschaft im Bremer Umland, als Ergänzung zum jährlichen Open Air das erste "RFAR Indoor" im Bremer Schlachthof. Für Tierrechte rocken dort ab 19 Uhr die Berliner Spaßinstitution KNORKATOR, die Düsseldorfer Speed-Urgesteine WARRANT und die Lokalmatadoren AS I AM. Karten im Vorverkauf gibt es bei Nordwest Ticket für 29,90 €, Kurzentschlossene zahlen an der Abendkasse 35,00 €.

