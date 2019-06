AFTERMATH besingt das 'Gaslight'

Das Album "There Is Something Wrong" ist bereits erschienen, da legt die Band aus Chicago einen Progressive-Thrash-Batzen in Form des Lyrikvideos zu 'Gaslight' nach: Youtube.

Es gab bereits ein paar weitere Hörbeispiel. Hier ist 'FFF (Flase Flag Flying)': Youtube.

Und hier 'Diethanasia': Youtube.

Und zum Schluss noch 'Smash Reset Control': Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste des Albums, das es wohl bisher nur digital gibt. Schade, physisch hätte ich durchaus Interesse gehabt, aber digital reicht mir ein Stream:

1. Can You Feel It

2. FFF (FalseFlagFlying)

3. Diethanasia

4. Scientists and Priest

5. Smash Reset Control

6. Gaslight

7. Handful of Dynamite

8. Temptation Overthrown

9. Pseudocide

10. There is Something Wrong

11. Expulsion