DARKRIDE: Debüt der Band mit MEGADETH-Drummer

Die Nürnberger haben wie es scheint nicht nur ein kraftvolles Metalalbum geschaffen, sondern auch ein paar illustre Gäste ins Studio gelockt, allen voran MEGADETH-Schlagzeuger Dirk Verbeuren. Wie "Weight Of The World", das am 11. Juli über Monstrosa Music erscheinen wird, klingt? Na, so wie 'Hammer Down': Youtube.

Mit 'Burning Bridges' gibt es auch schon die erste offizielle Single: Youtube.