AGENT STEEL - Neue Single im Anmarsch

Am morgigen fünften März wird die neue und dritte Digital-Single vom kommenden AGENT STEEL-Werk "No Other Godz Before Me" erscheinen, und zwar zum Titel 'Outer Space Connection'. Die Single stellt zugleich das neue Maskottchen der Band vor: The Demoness. Die Dämonin sei von einer außerirdischen Spezies und weiblichen Geschlechts, und stamme aus einer bisher unbekannten Galaxie in der fünften Dimension.

Die Dämonin sei das Maskottchen, das von nun an die bessere Hälfte des Feldzugs der AGENT STEEL-Version des 21. Jahrhunderts repräsentiere. Im übrigen habe sie die Schnauze voll davon gehabt, dass schändliche Händler Menschen versteigert haben, und deshalb habe sie beschlossen mit dem Geld durchzubrennen, das durch die Versteigerung ausgewählter Menschen und deren Habseligkeiten erwirtschaftet wurde. Außerdem nehme sie auch den Schädel eines unglücklichen Exemplars mit, das die Prozedur nicht überlebt habe.

Glücklicherweise werde uns die Band indes bald viel mehr von der Dämonin auf zukünftigen Alben und Kunstwerken zeigen, wo eben jene langsam den Schleier menschlichen Anscheins ablege und ihre wahre Gestalt zeige, die in der Tat nicht menschlich sei. Die Maske und der Körper, welche sie auf dem Cover trage, seien menschenähnlich und gänzlich unähnlich ihrem wahren fremden Selbst, das unter dem Schleier der Maske liege, die sie gerade trage. Die wahre Form der Dämonin werde - während sie die menschliche Maske ablege - in den aufeinander folgenden, sich fortentwickelnden Kunstwerken enthüllt, die auf verschiedenen in naher Zukunft erscheinenden Merchandise-Designs und Album-Cover-Artworks erscheinen werden.

Äh, ja... dann sind wir mal auf die morgige Single gespannt.