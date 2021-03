FIREWING zeigt den ersten Song

Die aus den USA stammende Symphonic Metal Band FIREWING wird am 23.04.2021 ihr Debütalbum "Resurrection" bei Massacre Records veröffentlichen! Heute präsentiert die Band ihre erste Single 'Tales Of Ember & Vishap: The Meaning Of Life (Extended Version)'.

FIREWING - Resurrection



1. Prelude: Moonlight Of Despair

2. Obscure Minds

3. Chapter I: Acheron's Ritual

4. Demons Of Society

5. Far in Time

6. Chapter II: Temple Of Helios

7. Resurrection

8. Time Machine

9. Chapter III: Transcending Souls

10. Eternity

11. Tales Of Ember & Vishap: How Deep Is Your Heart?

12. Tales Of Ember & Vishap: The Meaning Of Life

13. The Essence Of Your Heart

14. Epilogue: Sacred Journey

