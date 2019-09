AGNES OBEL: In 2020 geht es wieder auf Tour

Die dänische Sängerin und Songwriterin AGNES OBEL hat sich in ihrer Wahlheimat Berlin verbarrikadiert, um an neuen Songs zu arbeiten. Nun hat sie genügend Material zusammen, um es bei Konzerten den Fans vorstellen zu können.



Folgende Termine sind bestätigt:



29.02.2020 Köln-Carlswerk Victoria

01.03.2020 Mannheim-Capitol

02.03.2020 Hamburg-Laeiszhalle

16.03.2020 Berlin-Admiralspalast

17.03.2020 München-St. Matthäus Kirche



Der Vorverkauf startet am 04.09.2019 bei Eventim. Die Karten sind ab 25,00 Euro zzgl. Gebühren zu haben.

