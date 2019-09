Die Band FAIRYTALE hat einen neuen Trailer zu ihrem Metal-Musical veröffentlicht, in dem der Bösewicht mal die Hauptrolle spielen darf: Youtube.

Die Band sagt dazu: "In 'Der Meister des Bösen' lässt Razar, der dunkler Magier, tief in seine schwarze Seele blicken. In Metal-Klängen lässt er seinem Wahnsinn freien Lauf. Operale Chöre verstärken den Charakter des Rockoper-Sounds und formen ein Stück voller Kraft und Magie."

FAIRYTALE wird das Epos auch auf die Bretter bringen:

03. November 2019 - Aula (Preview) - Salzgitter-Bad Salzgitter

15. November 2019 - Ruhrfestspielhaus (Premiere) - Recklinghausen

16. November 2019 - Stadthalle Troisdorf - Troisdorf

17. November 2019 - Schauplatz Langenfeld - Langenfeld

05. Januar 2020 – Moya - Rostock

08. Januar 2020 - Urania Theater - Köln

10. Januar 2020 - Urania Theater - Köln

11. Januar 2020 - Urania Theater - Köln

12. Januar 2020 - Kulturhalle Kabelmetal - Windeck

17. Januar 2020 - Konzertkirche Neubrandenburg - Neubrandenburg,

19. Januar 2020 - Kugelbake-Halle - Cuxhaven

12. März 2020 – Kurhaus - Bernburg

13. März 2020 - Stadthalle Northeim - Northeim

29. März 2020 - Georg-Friedrich-Händel-Halle - Halle-Saale

11. April 2020 - Stadthalle Bad Blankenburg - Bad Blankenburg

12. April 2020 - König Albert Theater – Bad Elster

13. April 2020 – Hegelsaal – Bamberg

24. April 2020 - Theater im Schlossgarten – Arnstadt

09. Mai 2020 – Rosenthaltheater – Selb

10. Mai 2020 - Parktheater im Kurhaus Göggingen – Augsburg

23. Oktober 2020 – KiK – Wernigerode

06. November 2020 - Theater an der Wilhelmshöhe – Lingen

28. November 2020 - Ernst-Barlach-Theater – Güstrow