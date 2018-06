"United & Strong" nennt sich der 288 Seiten umfassende Schmöker, der am 24. August vom IP Verlag veröffentlicht wird. Gemeinsam mit dem Journalisten Jon Wiederhorn hat der legendäre Frontmann von AGNOSTIC FRONT dafür seine ganz persönliche Geschichte in gut 20 Jahren Arbeit ebenso aufbereitet und zum Thema gemacht, wie die der Band, der er 1983 beigetreten war.

Allein der Untertitel "New York Hardcore: Mein Leben mit AGNOSTIC FRONT" verrät schon jede Menge und wer in etwa eine Idee davon hat, wie es nicht nur Roger, sondern wohl auch vielen anderen Exil-Kubanern in NYC ergangen ist, kann sich in etwa vorstellen wo die Wut und Aggression in der Musik der Formation ihre Wurzeln hatten. Gut 50 Abbildungen runden die Sache fein ab und machen das von Vorworten der Kollegen Al Barr (DROPKICK MURPHYS) und Jamey Jasta (HATEBREED) eingeleitete Teil nicht nur lesens-, sondern wohl auch sehenswert.