PROGRESSIVE ROCK: Eine Genre-Hommage in Buchform von David Weigel

Der aus den USA stammende Autor David Weigel, der lange Jahre für die Washington Post tätig war, hat sich in "Progressive Rock - Pomp, Bombast und tausend Takte" (Original-Titel: "The Show That Never Ends") dem Genre nicht nur als Journalist angenähert, sondern bringt uns auf gewisse Weise auch seine persönliche Beziehung zu diversen Stil-Ikonen näher. Während seiner Jugendjahre in Großbritannien ist er selbst zum bekennenden Fan geworden und schon vor einigen Jahren hatte er die Ehre im US-Magazin "Slate" dem Prog Rock eine Artikelreihe zu widmen.

Die von Alan Tepper ins Deutsche übersetzte, 296-seitige Ausgabe erscheint am 5. Juni beim Hannibal Verlag und ist für € 25,- zu erwerben.