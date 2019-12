AGNOSTIC FRONT mit neuem Video, Tour

Es ist einen Monat her, dass das neue Album "Get Loud" der Hardcore-Veteranen erschienen ist. Jetzt gibt es ein neues Video zu dem Lied 'Conquer And Divide', das genau auf die Zwölf zielt: Youtube.

Roger Miret kommentiert: "Nichts hat sich verändert, so sieht's aus. Die Reichen bleiben reich, die Armen arm, doch wir haben aus den Augen verloren, dass wir uns gegenseitig für das Erreichen politischer Ziele verpfänden, wobei wir derzeit eigentlich ums nackte Überleben kämpfen."

Im Januar dürfen wir diese musikalische Abrissbirne auch live erlebeb zusammen mit GORILLA BISCUITS, STREET DOGS, H2O, WISDOM IN CHAINS, BILLYBIO, CUTTHROAT, THIS MEANS WAR (meine Güte, sind das viele Bands! Spielen die dann alle zehn Minuten?):

15.01. D Hamburg - Große Freiheit 36

16.01. D Wiesbaden - Schlachthof

17.01. PL Breslau - Centrum Koncertowe A2

18.01. D Dresden - Eventwerk

19.01. B Brüssel - Ancienne Belgique

20.01. CH Zürich - X-TRA

21.01. D München - Backstage (Werk)

22.01. CZ Brünn - Sono Centrum

23.01. D Berlin - Astra Kulturhaus

24.01. D Würzburg - Posthalle

25.01. D Oberhausen - Turbinenhalle

26.01. UK London - O2 Forum Kentish Town