HEATHEN: Erweiterte Neuauflage von

Am 31. Jänner wird anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Scheibe eine üppige Neuauflage von "The Evolution of Chaos" erscheinen. Das von vielen Fans als eines der besten Comeback-Alben aller Zeiten betrachtete Scheibchen erscheint wahlweise digital, als Doppel-Vinyl in blitzblau sowie als CD/DVD-Kombi.

Die Setlist sieht folgendermaßen aus:

Intro

Dying Season

Control By Chaos

No Stone Unturned

Arrows Of Agony

Fade Away

A Hero's Welcome

Undone

Bloodkult

Red Tears Of Disgrace

Seasons In Purgatory (Bonus Track)

Silent Nothingness

DVD Content:

The Making Of "The Evolution Of Chaos"

Live In Japan 2009

Dying Season - Director’s Cut

Dying Season - HD

Besonders interessant dürfte für alle Besitzer der Original-Version der Bonus-Track 'Season In Purgatory' sein, aber auch die DVD, auf der eine gut zweistündiges "Making Of" des Albums sowie einen Show vom "Thrash Domination"-Festival in Japan aus dem Jahr 2009 verewigt wurden.

Einen DVD-Trailer gibt es bereits zu sehen: