AHAB - Live Album & Video

AHAB veröffentlicht am 26. Juni 2020 das erste Live Album der Bandgeschichte mit dem Titel "Live Prey". Aufgenommen wurde das Ganze beim Row Fest 2017 in Jena. Heute konnte die Band ihr erstes Video "Old Thunder (Live)" präsentieren.

Live Prey Tracklist:

01. Below The Sun

02. The Pacific

03. Old Thunder

04. Ahab's Oath

05. The Hunt



AHAB sind:

Daniel Droste - guitar, vocals

Christian Hector - guitar

Stephan Wandernoth - bass

Cornelius Althammer - drums