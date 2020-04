MEAN STREAK segelt künftig unter dem EL PUERTO RECORDS Banner

"Eye Of The Storm" wird das im Sommer erscheinende, mittlerweile fünfte Studio-Album der Nordmänner MEAN STREAK betitelt. Das skandinavische Power Quartett veröffentlicht dabei erstmalig unter dem Label-Banner von EL PUERTO RECORDS.



Bandgründer Peter Andersson dazu:

"MEAN STREAK freut sich sehr über den weltweiten Vertrag mit El Puerto Records für das fünfte Album der Band "Eye Of The Storm". Wir sind heiß darauf, unser neuestes Werk mit den Fans zu teilen und hoffentlich auch neue zu finden. Wir hoffen, euch alle bei den Live Shows zu sehen, wenn wir wieder auf Tour gehen können"



Labelgründer Torsten "Todde" Ihlenfeld (BRAINSTORM) ist begeistert:

"Ich bin so stolz darauf, dieses skandinavische Kraftpaket unter Vertrag genommen zu haben. MEAN STREAK hat es richtig drauf. Erinnert euch an eure Mix-Tapes aus den 80ern mit all Lieblingsbands wie JUDAS PRIEST, OZZY und dergleichen und dann hört euch MEAN STREAK an. Es ist alles da. Die Riffs, die Hooks, die Vibes, die Erinnerungen, Denim & Leather, Hammer und Amboss! Willkommen an Bord MEAN STREAK!"

