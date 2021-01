AINUR: Tolkien inspiriert immer noch

Das italienische Rockorchester AINUR veröffentlicht am 19.03.2021 via Rockshots Records ein neues Album. "War Of The Jewels" wurde wie auch die bisherigen Alben der Kapelle von den Phantasiewelten Tolkiens inspiriert. Die Band bezeichnet das Werk in einem Statement als eine Art Wiedergeburt. Der Kompositionsprozess habe sich von 2009 bis ins vergangene Jahr erstreckt.

Nun ist mit 'Spirit Of Fire' der erste Song zu hören, der unter Mitwirkung von Roberto Tiranti (LABYRINTH) und Ted Nasmith entstanden ist.

Das weit über einstündige Werk enthält die folgenden Tracks:

1. Fate Disclosed ft. Ted Nasmith (2:08)

2. Wars Of Beleriand (6:58)

3. Hell of Iron (5:46)

4. Wars Begin (7:01)

5. Kinslaying (The First) ft. Ted Nasmith (7:43)

6. Grinding Ice (8:27)

7. Battle Under The Stars ft. Derek Sherinian (4:39)

8. Spirit Of Fire ft. Roberto Tiranti (Labyrinth) & Ted Nasmith (7:17)

9. The Broidress (3:43)

10. The Great Battle (Or The War Of Wrath) ft. Ted Nasmith (11:58)

11. Apocalypse (4:24)

12. Apocalypse (Acoustic Bonus Track-digital only) (3:46)