SWEET OBLIVION (feat. Geoff Tate): Neues Album

Das italienische Projekt SWEET OBLIVION, hinter dem vor allem DGM-Mastermind Simone Mularoni steckt, kündigt für den 09. April 2021 die Veröffentlichung der zweiten Scheibe "Relentless" über Frontiers Records an. Natürlich ist auch dieses Mal wieder Ausnahmesänger Geoff Tate mit am Start, sodass der Zusatz "feat. Geoff Tate" auch in diesem Fall wieder perfekt passt. Wir dürfen uns sicherlich einmal mehr auf tolle Prog-Metal-Songs mit etlichen QUEENSRYCHE-Zitaten freuen, die dem Frontmann passgenau auf den Leib geschrieben worden sind.

Hier findet ihr noch einmal das Review von Frank zum Debütalbum: REVIEW

Und ein Video vom Debüt.