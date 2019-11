AIRBOURNE besingt den 'Backseat Boogie'

Subtil und feinsinnig wie immer, unsere Pub-Australier, deren Album "Boneshaker" ist letzten Freitag erschienen ist. die Videoaufnahmen stammen aus Kopenhagen: Youtube.

Die Jungs werden auch noch ein paar Gigs bei uns spielen:

06.11 - Arena - Vienna AT [SOLD OUT]

07.11 - Columbiahalle - Berlin DE

09.11 - Schlachthof - Wiesbaden DE [SOLD OUT]

10.11 - E-Werk - Cologne DE [SOLD OUT]