PAUL DiANNO mit Live-Scheibe

"Hell Over Waltrop" wird am 31. Januar 2020 über Metalville erscheinen. Die Aufnahmen stammen schon aus dem Jahr 2006, als Paule mit seiner Kapelle PHANTOM OF THE OPERA im Rahmen eines Stadtfestes in Waltrop in Westfalen auftrat. Was hat er da wohl gespielt? Vielleicht erkennt ja der eine oder andere das eine oder andere Liedchen...

1. Prowler

2. Murders In The Rue Morgue

3. Impaler

4. Remember Tomorrow

5. Children Of Madness

6. Marshall Lokjaw

7. The Living Dead

8. The Beast Arises

9. The Faith Healer

10. The Phantom Of The Opera

11. Transylvania

12. Running Free

13. Blitzkrieg Bop

14. Sanctuary