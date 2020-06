AL-NAMROOD: Neues Album

Die in Saudi-Arabien beheimatete Black-Metal-Band AL-NAMROOD hat heute am 22.06.2020 das neue Album "Wala'at" veröffentlicht. Das Werk ist via Shaytan Productions erschienen. Der Song 'Wahum Al Thaat' gibt einen guten Eindruck zum neuen Werk.



Die Tracklist liest sich so:

1. Al Hirah

2. Sahra Yaesa

3. Tabqia

4. Kail Be Mekialain

5. Al Shareef Al Muhan

6. Fasique

7. Aar Al Estibad

8. Alhallaj

9. Wahum Al Thaat

10. Alqaum

Quelle: PromoJukeBox Redakteur: Swen Reuter Tags: al-namrood wahum al thaat shaytan productions metal saudi arabien