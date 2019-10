Im Frühjahr des kommenden Jahres wird die französische Metal-Band ALCEST auf Tour gehen, um ihr am 25.10.2019 erscheinendes Album "Spiritual Instinct" den Fans vorzustellen. Die Tour führt die Franzosen in 16 verschiedene Länder Europas.



Als Support werden die französischen Punk-Rocker von BIRDS IN ROW und das isländische Synthpunk Trio KÆLAN MIKLA dabei sein.



Frontmann Neige kommentiert: "Wir freuen uns enorm, endlich die Europa-Daten für unsere "Spiritual Instinct"-Tour enthüllen zu dürfen. Begleiten werden uns BIRDS IN ROW aus Frankreich und KAELAN MIKLA aus Island. Das werden ganz besondere Nächte werden und wir können es nicht erwarten, euch alle wiederzusehen."



Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am Mittwoch, den 9. Oktober um 10 Uhr.



Folgende Termine stehen fest:

06.02. F Audincourt - Le Moloco

07.02. F Tourcoing - Le Grand Mix

08.02. F Lyon - Ninkasi Kao

09.02. D München- Technikum

10.02. D Köln - Kantine

11.02. D Hamburg - Gruenspan

12.02. D Leipzig - Täubchenthal

13.02. D Berlin - Heimathafen

14.02. D Hannover - Capitol

15.02. DK Kopenhagen - Pumpehuset

16.02. S Stockholm - Fryshuset Klubben

18.02. FIN Helsinki - Tavastia

19.02. LV Riga - Melnā Piektdiena

20.02. PL Warschau - Klub Proxima

21.02. PL Krakau - Klub Kwadrat

22.02. A Wien- Szene

23.02. H Budapest - A38

24.02. RO Cluj-Napoca - Form Space

25.02. RO Bukarest - Quantic Club

26.02. BG Sofia - Mixtape 5

28.02. SLO Ljubljana - Kino Šiška

29.02. I Parma - Campus Industry Music

01.03. CH Luzern - Schüür

02.03. D Stuttgart - Im Wizemann

03.03. B Brüssel - Orangerie @ Botanique

05.03. UK Manchester - Gorilla

06.03. UK Bristol - The Fleece

07.03. F Paris - La Machine du Moulin Rouge



Zudem wird die Band auf den folgenden Festivals in diesem und kommenden Jahr zu sehen sein:

13.10. E Barcelona - AMFest

18.10. NL Leeuwarden - Into the Void

19.10. D Hameln - Autumn Moon Festival

26.10. F Straßburg - La Laiterie

02.11. UK Leeds - Damnation Festival

16.11. D Neunkirchen - Gloomaar Festival

06.12. E Madrid - Madrid is the Dark

07.12. P Lisbon - Under the Doom Festival

13.12. NL Eindhoven - Metal Meeting

14.12. UK London - Beyond The Past



2020:

29.-31.05. D Gelsenkirchen - Rock Hard Festival

06.-08.08. D Schlotheim - Party.San Open Air